L’invitation de SM le Roi à l’investiture du président sénégalais, un message clair de la solidité des relations bilatérales (chercheur)

mardi, 2 avril, 2024 à 17:16

Rabat – L’invitation adressée par le président élu de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, seul Chef d’État en dehors des leaders de la sous-région, pour prendre part à sa cérémonie d’investiture est un message clair que les relations entre Rabat et Dakar sont vouées à un avenir prometteur, a affirmé mardi le chercheur dans les questions africaines, El Moussaoui Ajlaoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ajlaoui a considéré que l’invitation adressée au Souverain pour prendre part à la cérémonie d’investiture dénote de la solidité et de l’importance des relations historiques bilatérales qui s’étendent sur 10 siècles, ainsi que de la profondeur des liens de fraternité et de solidarité qui lient depuis toujours le Maroc et le Sénégal.

Les deux pays partagent un héritage religieux, un legs culturel et une vision orientée vers l’avenir, a souligné l’expert, notant la profondeur du partenariat privilégié liant les deux pays dans plusieurs domaines.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI est le seul Chef d’État en dehors des leaders de la sous-région à avoir reçu une invitation pour prendre part à cette cérémonie.

Le chef de gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté le Souverain, mardi à Diamniadio près de Dakar, à la cérémonie de prestation de serment et d’installation du Président élu de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye.

Le déplacement de M. Akhannouch au Sénégal, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, intervient sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi.