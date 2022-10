Des médias jordaniens soulignent le soutien de la Jordanie aux efforts pour une solution politique à la question du Sahara marocain

mercredi, 19 octobre, 2022 à 12:55

Amman – Des médias jordaniens ont souligné le soutien du Royaume hachémite de Jordanie aux efforts pour une solution politique à la question du Sahara marocain.

Les médias jordaniens, dont “Ad-dustour”, “Al-Anbat”, “Juhayna News”, “Al Qalah News” et “Nabd Al-Balad”, ont rapporté une déclaration de la Jordanie lors du débat général de la quatrième Commission de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où Amman a renouvelé sa position positive et constructive sur la question du Sahara marocain.

Les médias ont indiqué que la Jordanie a affirmé son soutien aux efforts de M. Staffan de Mistura pour relancer le processus politique des Nations Unies, son appui aux efforts visant à parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain, tout en saluant les efforts et la coopération du Maroc avec l’émissaire de l’ONU.

Selon les mêmes sources, la Jordanie a salué les efforts du Maroc pour le respect du cessez-le-feu et des droits de l’Homme au Sahara, soulignant son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.

Les médias ont mis en avant que conformément à sa position constante, la Jordanie a réitéré son soutien inconditionnel à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Maroc, saluant les efforts du Royaume du Maroc visant à développer la région du Sahara dans le but d’améliorer le niveau de vie de ses habitants et leur permettre de bénéficier des ressources de la région.

Le Royaume hachémite de Jordanie, ajoutent les mêmes sources, a également salué les efforts déployés par le gouvernement marocain pour faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 dans les provinces du Sud du Royaume, renouvelant, d’autre part, ses louanges et son appréciation pour l’ouverture de 28 Consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, dont le Consulat général de Jordanie.