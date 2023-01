La résolution du PE traduit la frustration que suscite chez certaines parties la position du Royaume sur l’échiquier international (Driss Lachguar)

samedi, 28 janvier, 2023 à 18:59

Rabat – La résolution hostile du Parlement européen (PE) reflète la frustration que suscite chez certaines parties la position qu’occupe désormais le Maroc sur l’échiquier international, a affirmé, samedi à Rabat, le Premier Secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Driss Lachguar.

S’exprimant lors de la deuxième session du Conseil national du parti, M. Lachguar a ajouté que certaines parties européennes sont incapables de saisir l’ampleur du projet de développement, du modèle démocratique et de l’expérience du Maroc dans le domaine des droits de l’Homme, sachant que ces mêmes parties ne tarissaient pas d’éloges à l’égard des avancées réalisées par le Royaume et le considéraient comme un modèle à suivre.

Il a, par ailleurs, salué la fermeté du Maroc et sa gestion efficace du conflit autour du Sahara marocain, sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a affirmé que “le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, et l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats que le Royaume établit”, ce qui a poussé de nombreux partenaires traditionnels à faire prévaloir la sagesse et à changer leurs positions vis-à-vis du dossier du Sahara marocain.

M. Lachguar a ainsi appelé à faire preuve de vigilance continue à l’échelle internationale et régionale et au sein de l’Union Africaine pour conforter la position de la communauté internationale qui souligne la centralité du processus politique et la nécessité d’y associer toutes les parties, y compris l’Algérie, afin de parvenir à un règlement définitif sur la base du plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Il a, en outre, souligné que la vision de l’USFP était claire concernant la question du parachèvement de l’intégrité territoriale, devenue une priorité pour le parti qui soutient toutes les initiatives Royales à cet égard.

Il a, d’autre part, évoqué la participation distinguée du parti au dernier congrès de l’Internationale Socialiste, tenu en Espagne, qui reflète la conscience de l’USFP quant à l’importance de la diplomatie parallèle, à la force de sa présence et à la solidité de ses relations extérieures qui traduisent le respect dont jouit le parti au sein des foras partisans internationaux, en particulier ceux au référentiel social-démocrate.

Le Premier Secrétaire de l’USFP a estimé que la réussite du parti à décrocher la vice-présidence au sein du premier organe exécutif de l’Internationale Socialiste, en tant que représentant du Continent africain, est une preuve de la place qu’occupe le parti parmi les formations socialistes africaines, relevant que ce succès lui a permis de défendre les intérêts suprêmes de la Nation, à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

D’autre part, M. Lachguar a indiqué que l’USFP veille à jouer ses rôles de contrôle (accompagnement, suivi et critique constructive) afin d’assurer l’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement et la mise en œuvre du chantier Royal de la protection sociale.

De même, a-t-il ajouté, le parti assumera ses missions politiques et d’encadrement à travers ses structures et organes locaux, régionaux et nationaux, et ses deux groupes dans les deux Chambres du parlement en exerçant leurs missions en termes de contrôle et de législation.

Pour sa part, le président du Conseil national du parti, Habib El Malki, a souligné la nécessité de garder à l’esprit le contexte national, régional et international, en particulier la mobilisation globale du peuple marocain et de ses forces vives face aux positions hostiles au Royaume, d’autant plus que le parti se réunit pour débattre de la chose politique nationale, des derniers développements de la situation socio-économique et des questions d’ordre organisationnel et financier propres au parti.

Dans une déclaration à “M24”, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. El Malki a mis l’accent sur la nécessité de saisir cette session pour le renouvellement des élites et l’émergence d’une nouvelle génération de cadres et de responsables dans les différents domaines et secteurs, à même de demeurer une force agissante et influente au sein d’une société qui vit au rythme de profondes mutations.