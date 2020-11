Retour d’exil de Feu SM Mohammed V : Évènement glorieux incarnant les liens indéfectibles entre le peuple et le Trône

dimanche, 15 novembre, 2020 à 12:35

Rabat – Le Maroc célèbre, cette année, le 65ème anniversaire du retour d’exil du Père de la Nation, Feu SM Mohammed V et des membres de l’auguste famille royale, un événement glorieux qui illustre les liens indéfectibles entre le peuple et le Trône.

Les autorités du protectorat français ont déporté, le 20 août 1953, le Sultan du Maroc, d’abord à Ajaccio en Corse et ensuite à Antsirabe à Madagascar. La lutte patriotique menée par le peuple marocain a connu un dénouement heureux: Le retour triomphal du Sultan légitime au Maroc où un accueil inoubliable lui a été réservé par des milliers de citoyens venus de toutes les régions du Royaume.

Après un exil qui a duré deux ans, deux mois et 27 jours, survient le moment joyeux. La date du 16 novembre 1955 restera à jamais gravée dans les annales de l’histoire marocaine. Elle marque le retour à la mère-patrie de Feu SM Mohammed V, traduit la parfaite symbiose entre le trône alaouite et le peuple et annonce l’avènement de l’ère de la libération du pays du joug du colonialisme.

Ainsi, la détermination et la résolution du regretté Souverain de libérer le pays et d’entamer une nouvelle ère de démocratie et de développement a eu raison de l’exil forcé et des multiples tentatives des forces du protectorat.

Celles-ci avaient imposé manu militari à Feu SM Mohammed V, symbole de la dignité de tout un peuple, de quitter le Royaume afin de l’isoler, dans l’espoir de réduire la force des liens qui l’unissaient à son peuple fidèle. Le 16 novembre 1955, après un séjour de quinze jours à Nice (sud de la France) et à Saint-Germain-en-Laye, commune française située à 20 km environ à l’ouest de Paris, feu SM Mohammed V retrouvait son pays et son peuple. Le père de la Nation, l’artisan de l’indépendance, a été accueilli par un vaste mouvement populaire.

Grâce à ce combat mené par le défunt Souverain en communion avec le mouvement national, le Maroc a réussi à conférer un retentissement international à sa cause pour voir ainsi la fin du joug colonial. Ensuite, c’est le temps de l’édification nationale et de construction de l’État marocain moderne.

Ainsi, le 18 novembre 1955, Feu SM Mohammed V, à ses côtés le Prince Héritier et Son compagnon de lutte, Feu SM Hassan II, déclarait : “Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l’avènement d’une ère de liberté et d’indépendance”.

Succédant à l’artisan de l’indépendance, Feu SM Hassan II s’est attelé à édifier le pays et à parachever l’intégrité territoriale du Royaume, avec la récupération des provinces du Sud à la faveur de la glorieuse Marche verte.

Aujourd’hui, SM le Roi Mohammed VI poursuit cette grande marche avec détermination et dévouement, plaçant en priorité la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et engageant de nouveaux chantiers, ceux du développement, de la régionalisation avancée et des grands projets économiques et sociaux.