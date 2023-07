Sahara marocain: la reconnaissance israélienne jette les bases d’autres initiatives pour le renforcement des relations bilatérales (Académicien)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 19:06

Oujda – La décision de l’État d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara jette les bases d’autres initiatives qui verront le jour à l’avenir dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, a souligné l’Académicien, Jamal Hadadi.

La reconnaissance israélienne est à même d’ouvrir la porte à davantage d’accords de partenariat et de coopération, ainsi que d’opportunités d’investissement, de commerce et de tourisme dans le Sahara marocain, notamment dans la ville de Dakhla, futur centre africain prometteur et porte d’entrée vers l’Afrique, a fait savoir dans une déclaration à la MAP, M. Hadadi, professeur à l’Université Mohammed Premier d’Oujda (UMP).

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables et des grandes victoires de la diplomatie marocaine conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec beaucoup d’habileté, de sagesse et de grande compétence, a-t-il relevé, notant, à cet égard, que le Maroc ne cesse de récolter d’importants succès diplomatiques ayant trait aux causes nationales justes.

Et le professeur universitaire d’ajouter que cette reconnaissance s’inscrit également dans la continuité de la démarche de clarté liée aux positions des alliés et partenaires du Maroc en ce qui concerne la question de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant, dans ce sens, qu’elle (reconnaissance) constitue une opportunité aux autres pays encore indécis pour s’aligner et se départir de leurs positions ambiguës et mettre fin à l’ambivalence dans une affaire cruciale pour le Maroc.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État.