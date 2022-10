Sahara: Le Salvador réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

mardi, 11 octobre, 2022 à 21:59

Nations Unies (New York) – Le Salvador a exprimé, mardi à New York, son soutien aux efforts du Maroc visant à trouver une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant du Salvador a souligné que l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de solution viable dans les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, constitue l’élément fondamental de ces efforts.

Le diplomate salvadorien a également salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura visant à relancer le processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies, ainsi que ses récentes visites dans la région.