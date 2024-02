Tibu Africa et le HCR s’allient pour l’intégration des réfugiés à travers le sport

vendredi, 23 février, 2024 à 16:44

Casablanca – L’organisation Tibu Africa et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) ont signé, vendredi à Casablanca, une convention de partenariat ayant pour but l’intégration des réfugiés au Maroc à travers le sport.

Signée par Mohamed Amine Zariat, président-fondateur de l’organisation Tibu Africa et François Reybet-Degat, représentant du HCR au Maroc, cette convention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) ainsi que du Pacte Mondial sur les réfugiés. L’initiative sera notamment financée par le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration (Migration MPTF).

Selon un communiqué conjoint, ce projet aura pour but de favoriser l’intégration locale de jeunes réfugiés à travers le sport, dans une approche multidimensionnelle impliquant divers acteurs – notamment des acteurs gouvernementaux, des agences de l’ONU, des partenaires de la société civile tels que la Fondation Orient-Occident (FOO) et l’Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE), des organisations dirigées par des réfugiés, et le secteur privé.

La même source indique que ce projet, qui s’articule sur trois axes principaux, porte des engagements concrets pour contribuer à une amélioration des conditions de vie des réfugiés habitant dans diverses régions du Maroc.

Ainsi, le premier axe de ce partenariat prévoit d’offrir des formations professionnelles certifiantes dans le domaine du sport qui permettront aux réfugiés d’avoir accès à des débouchés et des opportunités d’emploi, avec un accompagnement matériel et technique tout au long de la formation.

Le deuxième axe porte sur des activités sportives organisées au sein d’écoles au profit de jeunes réfugiés et marocains pour renforcer la cohésion et promouvoir le vivre-ensemble.

Enfin, le troisième axe a trait à des activités sportives régulières pour les jeunes et les femmes dans les centres éducatifs et sportifs de Tibu Africa.

Pour rappel, la collaboration entre le HCR et TIBU avait commencé en avril 2021 et soulignait l’engagement de Tibu auprès des réfugiés au Maroc, mais également la force du sport comme vecteur de sociétés inclusives.