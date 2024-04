Al Haouz : L’opération de reconstruction post-séisme se poursuit sous le signe de la persévérance et de la détermination à Asni

mardi, 2 avril, 2024 à 16:33

Commune d’Asni (province d’Al Haouz) – A l’instar des zones touchées par le séisme du 8 septembre, la commune d’Asni relevant de la province d’Al Haouz connait un avancement remarquable de l’opération de reconstruction post- séisme des maisons totalement ou partiellement détruites, avec à la clé une forte persévérance et une détermination continue à garantir à ce chantier de grande envergure toutes les conditions du succès.

Ces avancées remarquables sont le fruit d’un travail assidu et permanent mené, d’arrache- pied, par les autorités locales et les différents départements concernés, de la collaboration fructueuse avec les autres partenaires, ainsi que de l’interaction positive des populations touchées par le séisme, qui affichent une forte détermination à achever les travaux de reconstruction pour pouvoir, désormais, disposer d’un logement décent.

Cet engagement sans faille est palpable dans nombre de douars profondément touchés par le séisme comme c’est le cas du Douar « Assalda » où les travaux de déblaiement, d’aplanissement des terrains constructibles, de mise en place des fondations et de la reconstruction de maisons, ou encore de réhabilitation des maisons partiellement effondrées avancent à une cadence soutenue. Le tout sous le suivi et l’accompagnement minutieux des autorités locales et des autres parties prenantes.

Une mobilisation effective sur le terrain et de manière permanente des autorités locales et ce, dans le cadre de la mise en application stricte des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du souci permanent du Souverain de garantir aux populations sinistrées par le séisme, une vie digne et de répondre à leurs aspirations.

Il s’agit, certes, d’une approche novatrice et d’une méthode de gestion basée sur des résultats palpables conformément à la Vision clairvoyante du Souverain, et de la mobilisation agissante des autorités locales qui étaient engagées dès les premières heures ayant suivi le séisme et qui ont suscité admiration et satisfaction des citoyens.

C’est dire qu’au niveau de la commune d’Asni la mobilisation des autorités locales se veut de taille pour transcender toutes les difficultés rencontrées, à travers le suivi et l’accompagnement mais aussi, les visites récurrentes de chantiers de construction pour s’assurer du respect des plans et autorisations de construction, et de l’usage de matériaux adéquats, tout en veillant à la conformité des constructions au cachet urbanistique et paysager local.

De même, les commissions techniques et les topographes poursuivent leurs visites de terrain et de manière régulière, afin de fournir aux personnes ciblées toute l’assistance technique et les conseils pratiques inhérents à cette opération de grande envergure.

De grands pas sont également franchis afin de répondre aux attentes des citoyens notamment, en ce qui concerne des plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à la zone outre les facilités accordées à certains fournisseurs de matériaux de construction, à travers l’aménagement de Dépôts à proximité des zones constructibles.

L’objectif ultime est d’offrir en quantités suffisantes des matériaux de construction et d’épargner aux bénéficiaires de cette opération, des coûts supplémentaires.

Approché par la MAP, le technicien en topographie, Mohamed Abou Hamza, a donné un aperçu sur le travail qui se fait actuellement, notant qu’après le déblaiement, il est procédé à la délimitation du lot de terrain constructible, une fois les plans de construction obtenus car, l’objectif est de veiller au respect strict des mesures et procédures en la matière.

Il a loué le rôle de taille que jouent les autorités locales qui ne lésinent guère sur les moyens à mettre en œuvre sur le terrain afin de faciliter l’opération de reconstruction post- séisme.

Brahim Balili, l’un des bénéficiaires de l’opération de reconstruction post- séisme, a fait part de sa joie et sa satisfaction de l’état d’avancement des travaux de reconstruction, notant que ce travail n’aurait jamais pu aboutir sans l’engagement indéfectible des autorités locales et des autres parties prenantes.

Il a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d’accorder aux citoyens touchés par le séisme.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.