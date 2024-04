Al Haouz : Mobilisation agissante pour réussir l’opération de reconstruction post- séisme à Ouirgane

mercredi, 3 avril, 2024 à 16:26

Commune de Ouirgane (province d’Al Haouz) – L’opération de reconstruction des maisons effondrées totalement ou partiellement suite au séisme du 8 septembre dernier, avance à un rythme soutenu au niveau de la commune territoriale de Ouirgane relevant de la province Al Haouz, l’une des zones les plus touchées par cette catastrophe naturelle.

C’est dans un esprit de grande mobilisation et d’un engagement agissant que se poursuit cette opération de grande envergure au niveau des différents douars relevant de cette commune comme c’est le cas du Douar “Lbour” et ce, sous la supervision méticuleuse des autorités locales et l’implication effective des autres services concernés en vue d’apporter assistance et soutien aux personnes concernées par ce chantier.

Les autorités locales ainsi que l’ensemble des parties prenantes veillent à assurer un suivi rigoureux des chantiers de reconstruction, une présence permanente sur le terrain et un accompagnement constant et régulier de la population. La finalité étant de garantir plein succès à cette opération.et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A la faveur de l’avancement régulier de cette opération de reconstruction post- séisme figure également une interaction positive de la population concernée, qui dès les premières heures de ce séisme, n’a cessé de faire montre d’un engagement citoyen, et d’un sens élevé de responsabilité et de collaboration en vue de mener à bien toutes les procédures liées notamment aux travaux de déblaiement, d’aplanissement des terrains constructibles, de mise en place des fondations et de la reconstruction de maisons, ou encore de réhabilitation des maisons partiellement effondrées.

Au niveau du Douar “Lbour”, les travaux avancent à un rythme soutenu grâce à une présence effective sur le terrain des autorités locales qui se sont impliquées depuis les premières heures ayant suivi le séisme, pour faire face à l’ensemble des contraintes rencontrées, soutenir les citoyens et s’assurer de près du respect rigoureux des plans et autorisations de construction, et de l’usage de matériaux de construction adéquats surtout, qu’au rang des impératifs majeurs figure la nécessité de respecter le paysage architectural et paysager de chaque zone.

Il en est de même pour les commissions techniques et les topographes qui ont multiplié leurs déplacements sur le terrain afin de fournir aux citoyens concernés toute l’assistance technique et les conseils pratiques inhérents à cette opération.

Dans une déclaration la MAP, Abdelaziz Ait Hmid, habitant au douar “Lbour”, a indiqué que l’opération de reconstruction post- séisme se déroule dans d’excellentes conditions, grâce à la mobilisation agissante des autorités locales et de toutes les parties concernées.

“Les travaux de reconstruction avancent à une cadence importante et ce après la réception des autorisations nécessaires ainsi que de la première tranche de l’aide financière directe”, a-t-il fait savoir, notant que les travaux de reconstruction sont à leur dernière ligne droite.

Dans des déclarations similaires, des bénéficiaires de cette opération ont fait part de leur grande satisfaction des efforts déployés par l’ensemble des autorités compétentes pour venir à leur aide et ce, depuis les premiers moments ayant suivi cette catastrophe naturelle.

Ils ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d’accorder à l’amélioration de leurs conditions socio-économiques et leur permettre de disposer, désormais, d’un logement décent.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.