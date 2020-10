Al Hoceima: La famille de la Résistance dénonce les provocations des ennemies de l’intégrité territoriale

mardi, 27 octobre, 2020 à 17:48

Al Hoceima – La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération à Al Hoceima a dénoncé les actes de provocation menés par les ennemies de l’intégrité territoriale du Maroc.

Dans un communiqué, la famille de la Résistance a condamné les “pratiques hostiles” à l’égard du Maroc menées récemment par le “polisario” avec le soutien des ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume, visant à changer la donne dans la zone tampon, et partant menacer la paix et la stabilité dans la région, et à perturber le processus mené par l’ONU pour trouver une solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération dans la province d’Al Hoceima a tenu, à cet égard, à réitérer son ferme attachement à l’intégrité territoriale du Maroc, ses acquis constitutionnels et ceux en matière des droits de l’Homme.

Elle s’est, par ailleurs, félicitée du modèle de démocratie et de développement adopté par le Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, et a affirmé son attachement au plan d’autonomie proposé par le Royaume comme une solution réaliste afin de mettre fin au conflit artificiel sur le Sahara marocain.

La famille de la Résistance a, en outre, mis en exergue les programmes et les projets de développement pionniers lancés dans les provinces du Sud du Royaume, et exprimé sa mobilisation permanente derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre les constantes de la Nation et ses valeurs sacrées.