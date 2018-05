Approvisionnement du marché au Ramadan: une offre qui répond à tous les besoins et un numéro national pour recevoir les plaintes (M. Laftit)

mercredi, 2 mai, 2018 à 21:12

Rabat – L’approvisionnement des marchés durant le mois de Ramadan connaît une offre large et diversifiée qui répond à tous les besoins, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, notant qu’un numéro de téléphone national sera mis en place pour recevoir d’éventuelles plaintes des commerçants et des consommateurs concernant notamment les prix et l’approvisionnement.