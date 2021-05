Assilah: Rencontre sur l’impact des nouveautés législatives sur le développement au Maroc à l’horizon 2030

dimanche, 9 mai, 2021 à 12:32

Assilah – Une rencontre sur les nouveautés législatives et leur impact sur le développement au Maroc à l’horizon 2030 s’est tenue, vendredi et samedi, au Centre Hassan II des rencontres internationales à Assilah.

Organisée par le Forum méditerranéen des jeunes, cette rencontre a été marquée par la présentation de lectures sur les nouveautés juridiques liées aux domaines politique, des droits et libertés, et de développement territorial, et l’échange autour des dimensions et des enjeux de la politique étrangère à l’horizon 2030.