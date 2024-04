Atelier à Salé sur les services du système de protection sociale destinés aux personnes en situation de handicap

lundi, 22 avril, 2024 à 21:27

Salé – Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a organisé, lundi à Salé, un atelier sur les services du système de protection sociale destinés aux personnes en situation de handicap, financé par le Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale.

Cet atelier, initié en partenariat avec l’Entraide nationale, l’Agence du développement social et l’Institut national de l’action sociale, vise à faire la lumière sur le bilan des services destinés aux personnes en situation de handicap et débattre des mesures et mécanismes à même de développer, améliorer et maintenir la durabilité des services socio-médicaux et paramédicaux au bénéfice de cette catégorie sociale. Il ambitionne aussi de favoriser le partage des expériences en matière de coordination et d’autonomisation de la prise en charge des personnes scolarisées en situation de handicap.

A cette occasion, le secrétaire général par intérim du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Adil Ghammarte, a indiqué qu’en vue de renforcer les droits des personnes handicapées et d’améliorer leurs conditions, un ensemble de services similaires ont été adoptés à l’instar de ceux assurés par les centres d’accueil et d’orientation des personnes handicapées implantés dans les régions du Royaume, dont le nombre de bénéficiaires lors des deux dernières années a dépassé les 200.000 personnes, réparties entre les personnes handicapées, leurs familles et les associations œuvrant sur le terrain.

Et d’ajouter que le ministère a œuvré pour l’intégration des ateliers d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie “Jisr pour un développement social inclusif, innovant et durable” 2022-2026, conformément au système de ciblage national adopté par le Registre Social Unifié qui vise la création d’une nouvelle génération de services sociaux au profit des familles et des personnes en situation de précarité, notamment les personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, un panier de services de santé supplémentaires au profit des personnes handicapées est actuellement en cours de définition en vue de les inclure parmi les services pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire, tout en augmentant la valeur des remboursements pour ceux actuellement pris en charge, en coordination avec les différents départements concernés, a-t-il relevé.

Aussi, il a fait observer que des actions sont menées actuellement avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale pour la création de centres sociaux de santé qui faciliteront, à travers la convergence des données et des informations entre les deux départements grâce à la carte du handicap, l’accès des personnes handicapées à la santé et aux services sociaux fournis au sein d’un même centre.

Au programme de cet atelier figurent notamment la présentation d’une étude sur le panier de services de santé destinés aux personnes en situation de handicap dans le cadre du système de protection sociale, ainsi que des interventions portant sur les expériences d’instances et d’associations nationales en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap.