Conférence à Rabat sur “la protection des données à caractère personnel et le droit d’accès à l’information au Maroc”

vendredi, 19 avril, 2024 à 22:02

Rabat – La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) et la Commission du Droit d’Accès à l’Information (CDAI), ont organisé, vendredi à Rabat, une conférence sur le thème : “la protection des données à caractère personnel et le droit d’accès à l’information au Maroc”.

Cette rencontre dédiée aux journalistes, tous supports médiatiques confondus, a porté sur un ensemble de sujets liés notamment à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information, ainsi qu’aux missions des deux instances et leur rôle dans le respect de la vie privée des citoyens dans un contexte marquée par une forte digitalisation.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CNDP et de la CDAI, Omar Seghrouchni a indiqué que cette rencontre a pour objectif de présenter les deux systèmes de valeurs qui sont portés par la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel d’une part et la Commission du Droit d’Accès à l’Information d’autre part.

L’article 24 de la Constitution sur la vie privée, ainsi que l’article 25 sur le droit d’accès à l’information évoquent ces deux systèmes de valeurs, a-t-il souligné, notant que “nous avons besoin des journalistes pour pouvoir exposer à la société ces deux systèmes”.

La rencontre a été également une occasion de se pencher sur les programmes “Data-Tika”, mis en place par la CNDP dans le but de protéger le citoyen marocain au sein de l’écosystème numérique et de renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel, et “Info-Tika” initié par la CDAI pour lutter contre les “Fake news”, outre les délibérations des deux commissions.