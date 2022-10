Coopération décentralisée: Signature d’une convention cadre de partenariat entre Laâyoune et Metz

lundi, 24 octobre, 2022 à 21:54

Laâyoune – Une convention cadre de partenariat entre le Conseil communal de Laâyoune et le Conseil municipal de Metz a été signée, lundi à Laâyoune, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans les domaines économique, éducatif, culturel et touristique.