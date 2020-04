Covid-19 : Le Conseil provincial d’El Kelâa des Sraghna affecte 1,5 MDH à l’équipement de l’hôpital provincial

dimanche, 12 avril, 2020 à 9:03

El Kelâa des Sraghna – Le conseil provincial d’El Kelâa des Sraghna a annoncé avoir consacré 1,5 million de DH pour doter le service de réanimation de l’hôpital provincial des équipements nécessaires, dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative, qui s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations Royales pour faire face au Covid-19, intervient dans le cadre de l’interaction avec l’évolution quotidienne de cette pandémie, et traduit l’engagement total du Conseil provincial et sa pleine adhésion aux actions visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus aux niveaux provincial et national, indique un communiqué de l’instance élue.

Dans ce sens, le président, les vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire-adjoint du conseil, ainsi que les présidents et vice-présidents des différentes commissions relevant de cette instance élue, ont fait don de leurs salaires au titre du mois de mars au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie, créé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Conseil a, également, décidé d’apporter une contribution directe d’un million de DH à ce Fonds et d’acquérir des véhicules de service au profit de la Gendarmerie Royale afin d’appuyer son action pour la lutte contre cette pandémie au niveau de la province, pour un coût global estimé à un million de DH.

Il a été procédé, dans le même cadre, à l’achat de 5 véhicules de service en faveur de la Sûreté Nationale et à la mise à la disposition des autorités provinciales, de camions-citernes pour la désinfection et la stérilisation des services administratifs et des principales artères au niveau des différentes collectivités territoriales de la province.

Le conseil a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction quant à la prise de conscience dont ont fait montre les populations de la province, à travers leur interaction spontanée avec les mesures décrétées par les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne le confinement.

L’instance élue a, en outre, appelé les citoyens à continuer à faire preuve de plus de patience, d’interaction positive et de respect strict des mesures et consignes de précaution.

Elle s’est, dans la foulée, félicitée des efforts consentis par les agents d’autorité, les staffs médicaux, les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale, les Forces auxiliaires, la Protection civile et les agents de propreté et d’hygiène, pour veiller, scrupuleusement, au respect des mesures préventives adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, décrété par les autorités compétentes, conclut le communiqué.