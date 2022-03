CRI Drâa-Tafilalet : rencontre à Errachidia sur les régimes incitatifs au service de l’investissement

mardi, 29 mars, 2022 à 18:36

Errachidia – Une rencontre sous le thème “Les programmes d’appui et les régimes incitatifs au service de l’investissement et de l’entreprenariat” a été organisée, mardi à Errachidia, à l’initiative du Centre régional d’investissement (CRI) Drâa-Tafilalet.

Cette initiative, organisée en partenariat avec la section régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par le CRI Drâa-Tafilalet pour l’accompagnement des entreprises de la région dans les différents domaines.

Le but est notamment de répondre aux besoins en financement des entreprises, grâce à une panoplie d’instruments adaptés à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise.

Le chef du service conseil et information des PME pour l’accès aux incitations de l’Etat au CRI, Badr Lebjioui, a souligné que cette rencontre a pour objectif de présenter et d’expliquer aux entrepreneurs de la région les différents programmes d’appui et régimes incitatifs gérés par Tamwilcom et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec).

Il s’agit aussi, a-t-il a ajouté dans une déclaration à la MAP, de présenter l’offre de formation continue mise à la disposition des entrepreneurs par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

M. Lebjioui a relevé que cette rencontre intervient dans le cadre de l’accompagnement des entreprises en matière d’accès au financement pour leur permettre de bénéficier des différents programmes d’appui et relancer leur activité économique.

Le responsable régional de Tamwilcom à Fès-Meknès, Agherbi Bouhjar, a indiqué que cette rencontre de communication avec les entrepreneurs de la région de Drâa-Tafilalet se veut une occasion de leur exposer les nouveautés relatives aux produits de Tamwilcom.

Ce rendez-vous, a-t-il noté, illustre le partenariat sans cesse renouvelé entre Tamwilcom et le CRI Drâa-Tafilalet, ajoutant que la rencontre a été marquée par une interaction positive entre les encadrants et les participants au sujet des nouveautés en matière d’accès au financement.