Dakhla : des éléments des FAR portent assistance à 54 candidats à la migration irrégulière

jeudi, 11 avril, 2024 à 17:47

Le renforcement des relations d’amitié russo-marocains et les questions d’actualité concernant le Moyen-Orient et l’Afrique inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU ont été au menu d’entretiens, jeudi à Moscou, entre l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara, et deux hauts responsables du ministère russe des Affaires étrangères.