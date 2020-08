Le discours royal a été celui de la franchise et de la responsabilisation (politologue)

vendredi, 21 août, 2020 à 22:20

Casablanca – Le discours royal prononcé à l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple “a été celui de la franchise, de la transparence et de la responsabilisation de tous” pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus, a assuré le politologue Mohamed Darif.

Le discours royal a conféré une nouvelle acception au concept de la Révolution du Roi et du Peuple en plaidant pour une nouvelle épopée nationale, celle consistant à endiguer la crise sanitaire liée au Covid-19, a estimé M. Darif, soulignant que SM le Roi Mohammed VI a appelé à l’instauration d’une symbiose entre l’Etat et les citoyens pour la préservation du capital humain et de la force économique du pays.

Partant de ce nouveau concept, explique l’universitaire, le Souverain a dressé avec clarté l’état des lieux de la situation épidémiologique dans le pays, loin des positions qui nient même l’existence du virus.

SM le Roi a, par conséquent, précisé que le retour au confinement et à un durcissement des mesures sanitaires reste une hypothèse envisageable, malgré son impact socio-économique négatif au moment où l’Etat est incapable de maintenir à l’infini son soutien matériel, a renchéri le politologue.

Le discours a défini également les responsabilités de tout un chacun, a-t-il fait observer, soulignant la nécessité de faire face aux formes de relâchement contrairement aux mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics qui doivent être strictement respectées, ce qui traduit un manque de solidarité et de citoyenneté réelle chez une large frange de la population.