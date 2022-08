Fondation Mohammed VI des Oulémas africains: La finale de la 3è édition du concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran, du 11 au 14 août en Tanzanie

lundi, 8 août, 2022 à 18:11

Rabat – La Fondation Mohammed VI des Oulémas africains organise, du 11 au 14 août à la Mosquée Mohammed VI à Dar Essalam (Tanzanie), la finale de la 3ème édition du concours de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains de mémorisation et de récitation du Saint Coran.

Organisée en réponse à une recommandation émise lors de la 2ème session du Conseil supérieur de la Fondation tenue les 3 et 4 novembre 2018 à Fès et portant sur l’organisation d’un concours coranique annuel, cette compétition religieuse de trois jours sera marquée par la présence des présidents et membres des sections représentant 34 pays africains ainsi que la participation de 88 candidats dans trois catégories spécifiques en lien avec la mémorisation et la récitation du Saint-Coran, indique un communiqué de la Fondation parvenu lundi à la MAP.

Les trois premiers lauréats dans chacune des catégories programmées recevront des trophées et des récompenses pécuniaires, précise la même source qui ajoute que les cadets parmi les candidats seront également primés tout comme les participants et les participantes tanzaniens les moins âgés ayant prouvé leur mémoration du Saint-Coran. À cela s’ajoute une récompense pour un cheikh et déclamateur de Tanzanie, outre une prime pour l’ensemble des participants.

La Fondation prévoit également l’organisation d’une exposition des manuscrits du Saint Coran retraçant son histoire depuis les débuts de l’Islam à ce jour, surtout sur le plan de l’impression.

”Une manière pour la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains de souligner le grand intérêt qu’accorde le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, président de la Fondation, à la perpétuation des traditions en matière d’impression du Saint Coran”, soutient-on de même source.

Le communiqué fait savoir, par ailleurs, que les participants à ce concours coranique seront invités à prendre part à un atelier sur l’écriture calligraphique du Saint Coran, encadrés par des calligraphes et des experts en matière de vérification et d’authentification.

La Fondation salue enfin les efforts déployés par les membres de la section tanzanienne, à leur tête son président Cheikh Aboubakr Zoubeir Ben Ali, pour garantir le succès de ce concours coranique tout comme les autorités tanzaniennes pour leur soutien.