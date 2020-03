Fonds spécial : Une contribution de 50 MDH du groupe Centrale Automobile Chérifienne

mardi, 31 mars, 2020 à 11:01

Rabat – Le groupe Centrale Automobile Chérifienne (CAC) a contribué à hauteur de 50 millions de dirhams (MDH) au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI et ce, pour soutenir le pays dans ses efforts de gestion de la pandémie et ses conséquences sur l’économie nationale.

“Le groupe Centrale Automobile Chérifienne (CAC), importateur des marques automobiles Audi, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Skoda, Porsche & Bentley, s’inscrit dans cet élan de solidarité nationale visant à faire face à la propagation du Covid-19 et contribue à hauteur de 50 millions de dirhams au Fond spécial lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la gestion de cette pandémie et de ses conséquences sur l’économie nationale”, indique le groupe dans un communiqué.

Cette contribution se fait “au nom de tous nos collaborateurs et de tous nos clients qui constituent notre force” et vise à soutenir l’Etat dans les différents efforts menés en cette période de crise sanitaire sans précédent, souligne-t-on de même source.

Le groupe réitère son engagement à mener toutes les actions qui aideront le pays à avancer sereinement dans son développement et à assurer la sérénité et la quiétude de nos concitoyens.

Depuis près d’un siècle, le groupe CAC est un acteur majeur de la distribution et réparation automobile au Maroc. Il contribue à l’équipement et au transport des citoyens marocains qui lui ont fait confiance et participe de ce fait à la dynamique économique nationale.