Guelmim: lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de la fête de l’indépendance

samedi, 19 novembre, 2022 à 18:36

Guelmim – Plusieurs projets de développement ont été lancés, vendredi à Guelmim, dans le cadre de la célébration du 67ème anniversaire de la fête de l’indépendance.

Ainsi, le Wali de la région de Guelmim Oued-Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhai, accompagné de la présidente du Conseil régional, Mbarka Bouaida, d’élus, des chefs des services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, a lancé les travaux de construction des locaux du secrétariat général des affaires régionales au sein de la wilaya de Guelmim Oued-Noun.

D’un coût total de près de 10.5 millions de dirhams (MDH), ce projet sera réalisé sur une superficie de 3.241 mètres carrés, dont 2.192 mètres carrés couverts.

Le Wali et la délégation l’accompagnant ont par la suite procédé à la remise des clés de quatre véhicules acquis pour 3.9 MDH au profit d’associations qui s’activent dans le domaine social.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme II de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité. Elle vise à améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap et des patients souffrant d’insuffisance rénale, et à faciliter l’accès aux centres de traitement et de soin.

Au siège du Conseil régional de Guelmim Oued-Noun, M. Abhai a supervisé la remise de chèques de prêts d’honneur à 15 jeunes porteurs de projets au niveau régional, première tranche d’un total d’environ 80 chèques d’une valeur 18 MDH, financés par le Conseil régional.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention relative à la promotion de l’emploi et des entreprises dans la région, signée par la Wilaya de la région, le Conseil régional, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences à Guelmim, et l’association Moubadara Guelmim Oued-Noun.

A l’hôpital régional, le Wali a procédé au lancement des travaux de construction d’un centre de référence pour la santé reproductive à Guelmim pour un coût de 7 MDH sur une superficie de 2.817 mètres carrés, dont 500 mètres carrés couverts.

Il a été procédé aussi au lancement des travaux de construction du Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants en situation difficile à Guelmim, relevant de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance.

Ce projet auquel a été alloué un financement total de plus de 11 MDH, dont 7.9 MDH de la part l’INDH, et près de 3,21 MDH de la part de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, vise à renforcer l’offre de prise en charge des enfants en situation difficile.

Dans une déclaration à M24, chaîne d’information continu de la MAP, le coordinateur central de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, Brahim Yassine, a indiqué que ce centre accueillera aussi bien les enfants sans familles ainsi que les enfants en situation difficile, notant le but est d’accueillir ces enfants et tenter de leur trouver des familles d’accueil dans le cadre de la Kafala.