La promotion et l’usage du numérique dans le système d’enseignement marocain contribuera à relever les défis de la massification

mardi, 23 janvier, 2018 à 18:52

Marrakech – La promotion et l’intégration de la pédagogie numérique dans le système d’enseignement et de formation marocain contribuera à relever les défis de la massification, a souligné, mardi à Marrakech, le directeur de l’enseignement supérieur et du développement pédagogique au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, Mohamed Tahiri.