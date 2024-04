L’Agence Bayt Mal Al Qods organise la 4ème édition du modèle de simulation du sommet international de l’enfance pour Al Qods

lundi, 22 avril, 2024 à 16:37

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise, mercredi et jeudi prochains à Rabat, la 4ème édition du modèle de simulation du sommet international de l’enfance pour Al-Qods, sous le thème “Pour la consécration des valeurs du dialogue et de coexistence”.

Dans un communiqué, l’Agence indique que cet événement, qui aura lieu quelques jours avant le 15ème sommet de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), prévu les 4 et 5 mai prochain à Banjul en Gambie, connaîtra la participation d’enfants marocains et palestiniens ainsi que des enfants représentant un certain nombre d’États membres de l’OCI, outre des enfants de nationalités occidentales en qualité d’observateurs, pour discuter des sujets liés à la thématique de la session.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, issue de l’OCI, ambitionne d’impliquer les enfants dans les débats d’idées qui intéressent les générations, dans le but de les décliner sous forme de programmes et projets destinés à la l’enfance palestinienne basée à Al Qods Acharif, dans le cadre de l’action de l’agence et ses domaines de compétence, a expliqué la même source.

C’est dans cet objectif, précise le communiqué, que l’Agence tend à organiser annuellement la simulation du Sommet international de l’enfance pour Al-Qods dans le cadre des activités du Club “Enfants pour Al-Qods” axées sur l’éducation et l’apprentissage des écoliers de différentes nationalités, âgés entre 10 et 15 ans, pour discuter et échanger autour de sujets qui taraudent leurs esprits.

L’Agence Bayt Mal Alqods Acharif est une organisation sociale et humanitaire qui œuvre à la consolidation des valeurs du dialogue et de coexistence et du rejet de la violence et de discours de la haine, ce qui rime parfaitement avec le thème choisi pour cette session, relève le communiqué.

Au programme des travaux de la simulation du sommet international de l’enfance pour Al-Qods figurent des ateliers portant sur l’approfondissement des connaissances autour des concepts de paix et de coexistence qui seront sanctionnés par une déclaration finale.