L’Agence urbaine de Tétouan mise sur la dématérialisation et l’e-administration pour assurer la continuité de ses services

jeudi, 16 avril, 2020 à 19:17

Tétouan – L’Agence urbaine de Tétouan a misé sur la dématérialisation et l’e-administration afin d’assurer la continuité de ses services aux investisseurs, professionnels et citoyens en cette période de l’état d’urgence sanitaire.

L’Agence a indiqué, dans un communiqué, avoir pris depuis le 20 mars un ensemble de dispositions et mesures jugées nécessaires, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des directives royales relatives à la pandémie du coronavirus (covid-19), visant le renforcement des mesures préventives par les différents départements concernés pour limiter la propagation du virus et atténuer ses effets sanitaires, économiques et sociaux, et en application des mesures gouvernementales, notamment les circulaires du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville relatives au maintien d’un service public de qualité permettant aux citoyens et promoteurs un accès à l’information et aux services administratifs.

Ainsi, aux niveaux organisationnel et opérationnel, l’Agence a veillé à l’instauration d’une commission de vigilance et de suivi et l’organisation de la permanence au niveau de son siège principal et de son antenne à Chefchaouen, en plus du renforcement des mesures de dématérialisation des procédures et la généralisation des services en ligne voués aux citoyens et aux partenaires en adoptant les techniques de travail à distance pour l’étude des dossiers de demandes des autorisations d’urbanisme.

L’Agence continue également d’assurer l’affichage des avis des commissions sur son site web “www.autetouan.ma”, a précisé la même source, notant que la plateforme numérique de l’Agence urbaine de Tétouan permet aux partenaires de bénéficier de plusieurs autres services tels que la consultation des documents d’urbanisme homologués grâce au “‘Géoportail” pour s’enquérir des informations urbanistiques sur les zonages et affectations, la gestion dématérialisée de la procédure de la note de renseignements urbanistiques en permettant à l’utilisateur de déposer sa demande via la plateforme, le traitement électronique des requêtes “E-Réclamations” pour déposer les réclamations et recevoir les réponses par email, la prise de rendez vous en ligne, la pré-instruction des dossiers de demandes d’autorisation de construction, lotissement, morcellement et création de groupes d’habitation, outre la mise à la disposition des citoyens, à travers son site web officiel, la possibilité de consulter les références juridiques en matière d’urbanisme et tous les documents émis par ses entités, tandis que des QR codes sont mis à la disposition des consultants pour leur faciliter l’accès aux différents services.

Sur le volet solidaire, l’Agence a affirmé l’adhésion de ses fonctionnaires et de sa direction à l’initiative Royale de création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), et ce par une contribution à hauteur d’un mois de salaire du directeur et 3 jours de salaire pour le reste du personnel de l’agence.

Côté communication, l’Agence urbaine de Tétouan a mis à la disposition des citoyens et des partenaires des numéraux téléphoniques et son site web pour l’accompagnement de toutes les requêtes, les demandes et les projets d’investissement. Elle a également diffusé des communiqués et des annonces relatifs aux dispositions mises en œuvre durant la crise sanitaire à travers différents supports de communication.

S’agissant de la coordination avec les autorités locales et les services centraux du ministère de tutelle, le communiqué a rappelé qu’à l’instant où deux des fonctionnaires de l’agence ainsi que des membres de leurs petites familles ont été atteints par le coronavirus, les opérations de désinfection ainsi que les mesures sanitaires et de prévention ont été renforcées, en coordination avec les autorités locales et les services locaux du ministère de la Santé.

L’Agence urbaine de Tétouan a tenu, en outre, à “remercier profondément” la ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville pour “l’intérêt et le suivi continu de l’état de tous les fonctionnaires du ministère et de ses composantes, et surtout des malades et leurs familles”.