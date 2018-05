Lancement à Rabat de l’Accord de partenariat pour la recherche et l’innovation dans la région méditerranéenne

lundi, 14 mai, 2018 à 15:41

Rabat – L’Accord de partenariat pour la recherche et l’innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA), un des plus grands programmes de recherche et d’innovation dans la région méditerranéenne qui permettra aux équipes de recherche marocaines de participer au programme au même titre que leurs homologues européens, a été officiellement lancé, lundi à Rabat.