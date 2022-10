Lancement du portail électronique dédié au mouvement de mutation au titre de 2023 (ministère de l’Éducation nationale)

jeudi, 6 octobre, 2022 à 22:11

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a lancé, jeudi, au lieu du 04 octobre comme prévu initialement, le portail électronique dédié au mouvement de mutation au titre de l’année 2023, après l’achèvement de toutes les opérations a priori nécessaires.

Le ministère a annoncé qu’il a été aussi décidé de prolonger, jusqu’au 11 octobre, l’opération d’insertion des données, d’établissement des choix et d’approbation des demandes de participation sur le site web dédié (http://haraka.men.gov.ma/haraka) à cet effet.

Cette décision intervient, selon la même source, en réponse à la volonté de la famille de l’éducation et de la formation de voir proroger les délais impartis pour la réception des demandes de participation à ce mouvement de mutation, et en interaction avec les propositions des partenaires sociaux en la matière, et afin d’ouvrir la voie à l’ensemble des enseignantes et enseignants, dans un cadre garantissant la transparence et l’égalité des chances.