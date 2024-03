L’autonomisation financière de la femme, priorité des priorités de l’INDH à Chichaoua

vendredi, 8 mars, 2024 à 18:27

Province de Chichaoua – Depuis son lancement officiel en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à travers ses trois phases, n’a cessé d’accorder une attention toute particulière aux personnes ciblées à l’échelle nationale comme au niveau de la province de Chichaoua notamment, les femmes en hissant leur autonomisation financière et l’amélioration de leur revenu au rang de priorité des priorités.

Cette démarche à la fois pragmatique et novatrice émane de la forte conviction de l’INDH que tout développement local escompté ne peut être atteint qu’à travers l’insertion socio-économique des femmes et leur initiation et formation et leur incitation à monter leurs propres projets, étant donné que la gent féminine demeure un pilier majeur de la famille qui, elle aussi, constitue le socle de la société.

Au niveau de la province de Chichaoua, cette approche se trouve amplement ancrée et concrétisée dans les faits comme en témoigne le nombre conséquent de coopératives féminines créées dans le cadre de l’INDH et qui s’activent dans différents secteurs d’activités, entre autres, la couture, la tapisserie, la valorisation des produits du terroir…

L’un des exemples les plus éloquents de ces coopératives réussies est celle baptisée « Coopérative Ennahda El Hassaniya pour la couture moderne et la borderie », qui a vu le jour grâce à l’INDH, avec à la clé cette forte ambition de promouvoir et d’encourager l’esprit entrepreneurial chez les femmes.

Inscrit dans le cadre du programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », en l’occurrence l’axe concernant « Accompagnement des chaines de valeurs à fort potentiel d’emploi », ce projet porte sur l’acquisition de machines pour couture et confection, dont une machine à broder par ordinateur.

D’un montant total de 210.000 DH, dont 126.000 DH comme contribution de l’INDH et 84.000 DH à la charge du bénéficiaire, ce projet se propose d’améliorer la capacité de production de la coopérative.

Approchée par la MAP, Mme Latifa Amine, présidente de la Coopérative Ennahda El Hassaniya pour la haute couture et la borderie, a rappelé que cette coopérative a été créée il y’a 5 ans et fait travailler actuellement 9 femmes, notant que grâce au financement de l’INDH, il a été procédé à l’acquisition des équipements et machines de couture et de borderie par ordinateur.

« Ces machines nous aide beaucoup dans l’amélioration de notre revenu et de celui des autres femmes membres de la coopérative », s’est-elle félicitée, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer cette frange de la société.

Sur la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, Mme Amine a mis en avant les multiples initiatives prises par le Souverain pour l’autonomisation économique de la femme, son émancipation sur le plan intellectuel et son insertion socio-professionnelle.

Dans une déclaration similaire, Mme Amina Garati, chargée du programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » à la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province de Chichaoua, a indiqué que l’INDH accorde une attention particulière au renforcement de la contribution de la femme dans la vie économique, notamment à travers le programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », tel que décliné en plusieurs axes.

Au niveau de la province de Chichaoua, à titre d’exemple, en ce qui concerne le secteur du tissage, quelque 80% des coopératives bénéficiaires du financement de l’INDH sont gérées par des femmes, a expliqué Mme Garati, faisant savoir que la finalité étant de garantir un revenu stable pour cette catégorie sociale, d’offrir des opportunités d’emploi et de mettre en valeur des modèles de femmes entrepreneurs réussis.