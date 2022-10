M. Benmoussa tient une rencontre avec la Fédération des associations des parents d’élèves

mercredi, 19 octobre, 2022 à 12:50

Les travaux d’une conférence internationale sur les technologies de production alimentaire de la mer et du désert, organisée à Eilat par le ministère israélien de l’Agriculture et du Développement rural, ont connu la présentation de l’expérience marocaine dans le domaine de la préservation des ressources marines et de leur pérennisation, la préservation de la biodiversité marine et l’exploitation durable.