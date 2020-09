M. Rabbah appelle à accélérer la digitalisation des procédures de l’acceptabilité environnementale des chantiers de grande envergure

samedi, 5 septembre, 2020 à 16:03

Rabat – Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah a appelé à accélérer la digitalisation et la dématérialisation des procédures de l’acceptabilité environnementale des chantiers de grande envergure, et ce lors de la cérémonie d’installation du nouveau directeur du Contrôle, de l’évaluation environnementale et des affaires juridiques, Mohamed Berraoui.