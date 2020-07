Nouveaux clusters à Tanger: élargissement des restrictions annoncées précédemment à l’ensemble de l’espace territorial de la ville à partir de ce lundi à midi (Intérieur)

lundi, 13 juillet, 2020 à 11:17

Rabat – Suite au communiqué relatif au durcissement des restrictions de précaution et des mesures préventives dans certaines zones de Tanger, après l’apparition de nouveaux clusters du nouveau coronavirus (Covid-19) et dans le cadre du suivi permanent assuré par les autorités publiques pour prendre les mesures nécessaires afin d’endiguer la propagation du virus, il a été décidé d’élargir ces restrictions annoncées précédemment à l’ensemble de l’espace territorial de la ville à partir de ce lundi 13 juillet 2020 à midi, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère précise qu’il a été également décidé de suspendre les services du transport public, routier et ferroviaire, de et vers la ville de Tanger et de renforcer le contrôle pour inciter les citoyennes et citoyens à rester chez eux et de ne quitter leurs domiciles qu’en cas de nécessité extrême, ajoutant que le déplacement à l’intérieur de l’espace territorial de Tanger nécessite une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.

Il a été décidé également d’exiger une autorisation de déplacement exceptionnel émise par l’autorité locale pour se déplacer en dehors de la ville, fait savoir la même source.

L’allégement de ces mesures est tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique de la ville, conclut le communiqué.