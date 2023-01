Produire plus avec moins d’eau demeure un défi de taille (ANAFIDE)

mercredi, 25 janvier, 2023 à 22:10

Le Maroc a réalisé des avancées considérables avec l’équipement de plus de 750.000 ha d’installations d’irrigation économes en eau, a indiqué, mercredi à Dakhla, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.