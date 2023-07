Province de Ouarzazate : lancement de projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 28 juillet, 2023 à 22:04

Ouarzazate – Plusieurs projets de développement ont été lancés, jeudi dans la province de Ouarzazate, à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône.

Le gouverneur de la province de Ouarzazate, Abderrazak El Mansouri, a ainsi procédé au lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la route provinciale n°1510 reliant la commune rurale de Tidli au douar d’Agouim sur une distance de 36 km.

Ce projet routier, dont le coût s’élève à plus de 66 millions de dirhams, vise notamment à améliorer les conditions de desserte de la province afin d’élever le niveau de développement économique, social et touristique.

Au niveau de la commune de Toundoute, M. El Mansouri a inauguré le projet d’élargissement et de renforcement de la route provinciale n°1502, qui relie la route nationale n°10 aux communes de Skoura, Toundoute et Imi N’oulaoune, sur une longueur de 52 km. Ce projet structurant a mobilisé un investissement de 78 millions de dirhams.

Par la suite, le gouverneur a lancé les travaux de construction d’un tronçon routier qui reliera les douars d’Ait Hamou Ali, Tiska et Taboukmate au niveau de la commune rurale de Telouet.

Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (2017-2023), s’assignent pour objectifs le désenclavement des populations rurales afin d’améliorer leur qualité de vie.

Par ailleurs, il a été procédé à la remise de 23 bus scolaires à plusieurs communes de la province dans le cadre de la poursuite du soutien social offerts aux élèves de la province.

Ces bus de transport scolaire ont été acquis dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil provincial de Ouarzazate, l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et la Direction provinciale de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Ouarzazate.

Le gouverneur de la province de Ouarzazate et la délégation l’accompagnant ont, d’autre part, suivi des présentations sur une série de projets socio-économiques destinés à accélérer le développement de la province.