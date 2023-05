Québec: une délégation parlementaire marocaine prend part à une réunion de la Commission de la Coopération et du Développement de l’APF

vendredi, 26 mai, 2023 à 21:37

Le Plan de Développement Régional (PDR), qui constitue un lieu de convergence et d’intégration des programmes sectoriels, est appelé être “mobilisateur, facilitateur et incitateur”, a indiqué, vendredi à Guelmim, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.