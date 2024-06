La randonnée, une sérénité pour le corps et l’esprit

jeudi, 13 juin, 2024 à 10:54

Par Fadwa EL GHAZI

Rabat – Les bienfaits de la marche à pied et spécialement des randonnées ne sont plus à prouver, de l’amélioration des conditions physiques et mentales en passant par le renforcement de la confiance en soi.

Le contact avec le soleil, l’air, la terre, la mer ou simplement les couleurs de la nature favorise la résolution des problèmes de façon créative, permet de se concentrer et stimule l’intelligence.

A pied ou à vélo, les randonnées sont de plus en plus tendances au Maroc, notamment chez les citadins qui cherchent à tirer plaisir et réconfort du potentiel naturel dont regorge le pays, à la faveur d’une remarquable diversité de la faune et de la flore.

Le Royaume, grâce à ses géoparcs et ses 300 zones humides répertoriées dont 38 reconnues d’importance internationale, offre aux amateurs des trails, treks et hiking une expérience unique, le long des parcours allant des montagnes majestueuses de l’Atlas aux étendues du Sahara, en passant par les côtes atlantiques et méditerranéennes et les oasis verdoyantes.

Pour Faiçal Tahari, psychologue clinicien et psychothérapeute “être en contact avec la nature, le soleil, le vent et la mer a toujours été bénéfique pour les êtres humains”.

“Le mode de vie difficile doit être impérativement accompagné de pauses dans la verdure”, a-t-il conseillé, assurant que la meilleure période pour se reconnecter avec Mère Nature reste le printemps.

Selon lui, les randonnées pendant cette saison permettent d’apprécier à sa juste valeur la splendeur de la nature et de sonder ses secrets, ses silences, ses couleurs et ses odeurs.

Le psychologue a souligné que les randonnées aident énormément les patients, notamment ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, relevant qu’une marche à pied quotidienne d’une demi-heure est recommandée pour réduire le stress et l’anxiété.

Sentant très tôt la demande sur ce créneau, plusieurs guides se sont spécialisés dans les randonnées, en proposant des balades au profit des citadins, notamment dans la région de Benslimane, à une heure et demie de Rabat.

C’est le cas de Aziz Sahraoui, membre d’une coopérative dans la localité Aïn Laqsab, qui propose gîte et couvert, parallèlement à d’autres activités spécialement conçues pour les entreprises, dont des stages d’intégration ou des séances de team-building.

“Le programme d’une journée de randonnée comprend une promenade de 6 à 14 km dans la forêt de Benslimane et l’arrière-pays, en plus d’un petit-déjeuner beldi et d’un déjeuner, le tout dans une ambiance typiquement marocaine”, a-t-il expliqué.

Côté prix, il a précisé qu’une balade de ce type est proposée à 75 dirhams pour les enfants et 150 DH pour les adultes, assurant que l’aventure permet de découvrir les curiosités que renferme la région et de profiter du calme et de la tranquillité.

Alors que, sous l’effet de l’urbanisation rampante et du changement de mode de vie, les maladies du siècle changent constamment de noms (stress, anxiété, névrose, dépression, burn-out, etc), les randonnées ont des vertus psychologiques indéniables, en ce qu’elles permettent de renouer avec la nature, de se reconnecter avec soi-même et d’apporter l’apaisement tant souhaité du corps et de l’esprit !