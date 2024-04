Ryanair inaugure sa liaison domestique reliant Marrakech à Errachidia

lundi, 1 avril, 2024 à 23:58

Errachidia – La compagnie aérienne irlandaise “Ryanair” vient d’inaugurer une liaison domestique entre Marrakech et Errachidia, qui sera opérée à raison de deux vols hebdomadaires.

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte, effectuée avec un avion de type Boeing 737 d’une capacité de 180 places, a atterri à l’aéroport d’Errachidia en provenance de la cité ocre. Une cérémonie a été organisée à cette occasion en présence de plusieurs responsables locaux.

La compagnie “Ryanair” avait annoncé, en décembre 2023, avoir obtenu l’approbation pour opérer des vols domestiques au Maroc. Dans le cadre de cette expansion, le transporteur lance 11 routes domestiques reliant 9 destinations marocaines, à savoir Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan.

Ces nouveaux vols contribueront au désenclavement de certaines régions comme Ouarzazate, Essaouira ou Errachidia, tout en permettant aux visiteurs internationaux d’étendre leur séjour dans plusieurs villes, stimulant ainsi le tourisme à travers toutes les régions du Maroc.

La compagnie irlandaise, première d’Europe en nombre de passagers transportés, projette de doubler son trafic annuel au Maroc pour atteindre plus de 10 millions de passagers d’ici 2027, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.