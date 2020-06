Salé: Trois individus interpellés pour avoir refusé d’obtempérer, provoqué un accident de circulation et exposé la vie de fonctionnaires publics au danger

mardi, 16 juin, 2020 à 23:34

Rabat – Les éléments de la sûreté provinciale à Salé sont parvenus, lundi soir et mardi après-midi, à interpeller trois individus, dont un mineur âgé de 17 ans, soupçonnés d’avoir refusé d’obtempérer et d’avoir provoqué un accident de circulation volontaire tout en exposant la vie de fonctionnaires publics au danger au moyen d’un triporteur.

Les suspects avaient refusé d’obtempérer à une patrouille de police chargée de contrôler les mesures d’urgence sanitaire dans la ville de Salé, avant de prendre d’assaut les dispositifs sécuritaires à l’aide d’un triporteur, exposant ainsi un policier à des blessures volontaires après l’avoir traîné sur une longue distance au moyen du triporteur, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que ce fait a été documenté en vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

Les recherches et investigations menées dans l’immédiat par les services de la police judiciaire ont permis d’identifier les suspects, avant que l’un d’eux ne soit appréhendé lundi soir dans le quartier Laâyayda à Salé, en plus de saisir le triporteur utilisé dans ces actes criminels, relève la source, soulignant que le deuxième suspect qui conduisait le tripoteur a été aussi interpellé dans la zone de Bouchane, aux environs de Ben Guérir, tandis que leur troisième compagnon a été appréhendé à Salé.

Le suspect mineur a été placé sous contrôle policier, alors que les deuxième et troisième mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par le service provincial de la police judiciaire de Salé, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut la DGSN.