Taourirt : Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement à l’occasion de la Fête du trône

vendredi, 28 juillet, 2023 à 13:18

Taourirt – Plusieurs projets de développement et de renforcement des infrastructures ont été lancés ou inaugurés jeudi au niveau de la province de Taourirt, à l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, accompagné d’une délégation comprenant des responsables des services extérieurs, des élus et des représentants des autorités locales, a notamment donné le coup d’envoi des travaux de construction d’un certain nombre de projets routiers, financés par le Fonds de développement rural (FDR), d’un coût global de 47 millions de dirhams.

Il s’agit de la construction d’une piste reliant la route provinciale n° 6052 et le centre de la commune de Sidi Ali Belkacem sur 12,5 kilomètres et une largeur de 6 mètres, ainsi que la piste reliant la route régionale 608 et douar de Beni Maalla à la commune de Sidi Lahcen sur une longueur de 19 km.

Ces projets concernent également la construction de la route reliant la route nationale n° 19 au douar Lahmassis, via douar Oulad ben Saha, commune de Qtitir, sur 9,8 km, ainsi que la piste reliant douars Ousraf et Bni Maalla la commune Oued Za sur 5,3 Km.

De même, la construction de la route non classée Al-Zarka dans la commune de Malga Al-Ouidane sur 9,2 Km, ainsi que la route reliant la route provinciale n° 6005 et la route provinciale n° 6003, via de Khatyen Lariach et Taferanet Ajbli dans la commune de Tancherfi, sur 11,3 Km.

Au niveau de la Commune de Sidi Lahcen, le gouverneur de la province, a procédé à la pose de la première pierre de construction d’un lycée et d’internat avec une enveloppe financière globale de 13 millions de dirhams, financée par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.