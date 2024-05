Tata/INDH: Plus de 200 bénéficiaires d’une caravane médicale de santé mère-enfant

vendredi, 10 mai, 2024 à 12:40

Tata – Quelque 225 personnes ont bénéficié, jeudi à la commune d’Aguinane (province de Tata), des prestations d’une caravane médicale multidisciplinaire dédiée à la promotion de la santé maternelle et infantile.

Cette action à fort impact social a été initiée par le Comité provincial de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en coopération avec l’Association provinciale des femmes en situation de précarité et la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette caravane s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du quatrième programme de l’INDH portant sur “L’impulsion du capital humain des générations montantes”, notamment l’axe relatif à la santé maternelle et infantile.

Cette action solidaire ayant profité à 168 femmes et 57 enfants, vise à contribuer à la promotion de l’accès des mères et des enfants au droit à la santé, et à permettre à cette catégorie sociale de bénéficier d’examens médicaux spécialisés.

A noter que l’INDH dans le cadre de son approche novatrice et pragmatique basée des résultats palpables, s’engage de manière exemplaire pour s’inscrire dans les multiples efforts consentis à la faveur de l’amélioration des différents indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l’enfant.