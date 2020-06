Tempête de grêle dans la région Fès-Meknès: Des mesures programmées pour l’appui aux agriculteurs et la préservation des exploitations arboricoles

mardi, 16 juin, 2020 à 21:46

Rabat- Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a décidé, suite à la violente tempête de grêle survenue samedi 6 juin 2020 dans la région de Fès-Meknès et ayant causé d’importants dégâts sur les cultures en place, de mettre en place un ensemble de mesures exclusives ciblant spécifiquement cette région.

Les mesures programmées portent à la fois sur des mesures immédiates d’atténuation de l’impact constaté de cette tempête et d’autres structurelles, indique un communiqué du ministère, notant que la dernière estimation quantitative du diagnostic a délimité la zone touchée à 31 communes dans 8 provinces (Boulemane, El Hajeb, Fès, Ifrane, Meknès, Moulay Yacoub, Sefrou et Taza) portant la superficie totale à 19 665 ha.