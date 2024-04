Tiznit : Campagnes intensives pour le contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires

mercredi, 3 avril, 2024 à 12:06

Tiznit -La commission mixte de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires relevant de la province de Tiznit a intensifié, ses sorties inopinées pour s’arrêter sur l’état d’approvisionnement du marché local et sur la qualité et les prix des produits mis en vente, à l’occasion du mois béni du Ramadan.