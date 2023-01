Botola Pro D1 ” Inwi ” (12e journée) : défaite de l’Ittihad de Tanger à domicile face à l’Union Touarga (0-1)

dimanche, 15 janvier, 2023 à 12:04

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué samedi une visite de terrain au niveau de la province de Taourirt (Région de l’Oriental), marquée par l’ouverture de la 2ème édition du Salon Régional de l’industrie de transformation agricole et l’inauguration de projets de développement agricole et rural.