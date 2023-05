Challenge international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme: la 11è édition du 26 au 28 mai

mardi, 23 mai, 2023 à 21:44

Le haut niveau de développement de l’industrie automobile au Maroc, 3ème pays le plus compétitif au monde, est le fruit de la Vision clairvoyante et du suivi constant de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que des stratégies intégrées déployées sur deux décennies, a souligné, mardi, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.