CHAN: La sélection nationale est à l’aéroport prête à décoller vers Constantine, attend toujours l’autorisation officielle

vendredi, 13 janvier, 2023 à 11:14

Salé – La sélection nationale U23 se trouve vendredi matin à l’aéroport Rabat-Salé en attente de l’autorisation officielle pour décoller vers Constantine afin de prendre part au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), qui sera organisé du 13 janvier au 4 février 2023.

“Nous sommes à l’aéroport et nous attendons toujours l’autorisation officielle pour se rendre en Algérie afin de prendre part au CHAN”, a indiqué l’entraineur de la sélection nationale U23, Issam Charaï, dans une déclaration à la presse.

“Nous avons une équipe jeune et nous avons de grandes ambitions”, a-t-il ajouté, notant que la participation à une compétition seniors comme le CHAN devrait permettre à ces jeunes joueurs d’évoluer et de développer leur niveau.

Dans un communiqué publié jeudi, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a indiqué que la sélection marocaine de football n’est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de Football qui sera organisée du 13 janvier au 4 février 2023 et défendre son titre, dans la mesure où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine n’a pas été confirmée.

Suite à sa demande d’autorisation d’un vol RAM de Rabat vers Constantine, la FRMF a été informée en date du 22 décembre 2022 par la Confédération Africaine de Football (CAF), en tant qu’instance en charge de l’organisation du CHAN, qu’une autorisation de principe avait été obtenue, note le communiqué.

Sur la base de cette autorisation de principe, la FRMF a communiqué les détails du plan et des coordonnés de vols de la sélection marocaine afin d’obtenir l’autorisation définitive du vol RAM de Rabat vers Constantine et a poursuivi la préparation du voyage et de la participation de la sélection marocaine au CHAN, notamment le stage de préparation au Complexe Mohammed VI de Football à Salé du 6 au 10 janvier au cours duquel deux matchs amicaux contre l’Ethiopie ont été disputés, relève la même source.

Alors que le déplacement de la sélection marocaine de Rabat vers Constantine est organisé par la FRMF et que le coup d’envoi du CHAN est prévu le 13 janvier 2023, soit dans 24 heures, la Fédération Royale Marocaine de Football “prend note avec regret que l’obtention de l’autorisation définitive du vol RAM de Rabat vers Constantine n’a malheureusement toujours pas été confirmée par la CAF”, conclut le communiqué.