Décès de Luis Suarez, premier ballon d’or espagnol

dimanche, 9 juillet, 2023 à 11:23

Madrid – Luis Suarez Miramontes, premier joueur espagnol vainqueur du Ballon d’Or en 1960 et ancien entraîneur de La Roja, est décédé à l’âge de 88 ans, a annoncé, dimanche, la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

“Le premier Ballon d’Or espagnol, champion d’Europe en 1964, entraîneur de l’équipe nationale et l’une des plus grandes légendes de notre football. Repose en paix, Luisito”, a indiqué la RFEF sur ses réseaux sociaux.

L’Espagnol, qui a fait ses débuts professionnels au Deportivo La Coruña, a joué à Barcelone pendant sept saisons, remportant deux titres de champion d’Espagne, deux Coupes d’Espagne et le Ballon d’Or (1960), battant Ferenk Puskás lors du vote final.

Il a également joué en Italie entre 1961 et 1973 à l’Inter et à la Sampdoria. Avec les Nerazzurri, il a remporté trois championnats d’Italie et deux Coupes d’Europe. Il a terminé sa carrière de footballeur à la Sampdoria, avant de devenir entraîneur.

Au niveau international, il a été champion d’Europe avec l’Espagne en 1964. Il a été sélectionné 32 fois et a marqué 13 buts.

Entre 1980 et 1988, il a été l’entraîneur de l’équipe d’Espagne des moins de 21 ans, avec laquelle il a remporté le premier titre européen de cette catégorie pour le pays ibérique.

Ensuite, entre 1988 et 1991, il a été sélectionneur de l’équipe nationale senior, conduisant la Roja à la Coupe du monde 1990 en Italie.