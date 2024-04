Gianni Infantino : “Le Maroc s’est établi comme une puissance mondiale de football”

dimanche, 21 avril, 2024 à 15:10

Rabat – Le Maroc s’est établi comme une puissance mondiale de football, a assuré le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

“Le Maroc s’est établi comme une puissance mondiale de football, non seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec bien évidemment la qualification historique de l’équipe du Maroc pour la demi-finale de la Coupe du monde Qatar-2022, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands évènements”, a mis en avant le président de la FIFA, dans une déclaration à la presse, à son arrivée dimanche à l’aéroport international Rabat-Salé pour assister notamment à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal, qui opposera ce soir (20h00) le Maroc à l’Angola.

“Je suis heureux d’être revenu chez moi, dans le Royaume du Maroc. C’est le football qui domine, respire, vibre et qui vit dans ce pays”, a-t-il ajouté.

S’agissant de la CAN de futsal (Maroc-2024), M. Infantino a souligné que “le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte”, saluant une organisation “exceptionnelle”.

“À l’orée du Mondial-2030, a-t-il poursuivi, on sait ce que le Maroc sait et peut faire. On est fier de faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer l’image du football dans le monde grâce au Maroc”.

La sélection marocaine de futsal affrontera son homologue angolaise ce soir (20h00), à la salle du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, en finale de la CAN. La petite finale, prévue plus tôt (17h00) mettra aux prises l’Egypte et la Libye.