Huit sorbas seniors éliminées au premier tour du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels “Tbourida”

vendredi, 1 juillet, 2022 à 11:14

Rabat – Huit sorbas seniors ont été éliminées, jeudi à Dar Es Salam à Rabat, au premier tour de la 21ème édition du Trophée Hassan II de Tbourida, championnat du Maroc des arts équestres traditionnels (27 juin – 03 juillet), placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Il s’agit des sorbas des Moqaddems Mohamed Rifai (préfecture de Rabat), Hassan Mouradi (préfecture de Guelmim), Said Hedna et Hicham Nessma (préfecture de Skhirat-Témara), Yahya Qodssi et Ahbous Mansour (préfecture de Kénitra), Hicham Azzi (préfecture de Taourirt) et Larbi Men Khedda (préfecture de Khouribga).