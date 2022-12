L’Académie Mohammed VI de football a grandement contribué au développement des talents au Maroc (Youssef Lemrini)

mercredi, 14 décembre, 2022 à 22:19

Casablanca – L’Académie Mohammed VI de football a grandement contribué au développement des capacités des joueurs talentueux au Maroc, a affirmé le cadre technique national, Youssef Lemrini.

Cette académie dispose d’une cellule chargée de la prospection des jeunes talents dans toutes les régions du Maroc et d’intégrer les meilleurs d’entre eux afin de peaufiner et développer leurs capacités de joueurs, a souligné Lemrini dans une déclaration à la MAP.

Ce travail a donné ses fruits avec plusieurs joueurs qui se sont illustrés, notamment dans le Mondial-2022, s’est-il félicité.

Cette académie, l’une des meilleures au niveau mondial, de par ses structures administrative et sportive, est un plus pour le football et pour le sport au Maroc, qui constitue un terreau de talents sportifs à promouvoir, a-t-il affirmé.

Inaugurée en mars 2010 par SM le Roi Mohammed VI, cette académie permet la formation de jeunes pour le football d’élite aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, en répondant aux normes internationales en la matière et en offrant un cadre adapté ainsi que des conditions de confort et de sécurité optimales.

Ce projet Royal vise la promotion de la pratique footballistique et son développement à travers l’identification et la formation de talentueux footballeurs, dont certains forment aujourd’hui l’ossature de l’équipe nationale qui a pu se qualifier pour les demi-finales du Mondial-2022, une première dans l’histoire du football arabe et africain.

Après douze ans d’activités, le Maroc est en train de cueillir les fruits, avec des joueurs qui font le bonheur des Marocains lors du Mondial-2022, comme Youssef En-Nesyri, attaquant du Séville FC (Espagne), Nayef Aguerd, défenseur de West Ham United (Angleterre) et Azzedine Ounahi, milieu de terrain du club français d’Angers SCO, qui sont des lauréats de l’Académie, sans oublier Ahmed Reda Tagnaouti, gardien de but du WAC de Casablanca.