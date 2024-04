Lalla Soumaya El Ouazzani préside à Marrakech la cérémonie d’ouverture des 11ès Jeux Nationaux Special Olympics Maroc

lundi, 22 avril, 2024 à 23:55

Marrakech – La présidente du Special Olympics Maroc (SOM), Lalla Soumaya El Ouazzani a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture des 11ès Jeux Nationaux (SOM), organisés jusqu’au 26 avril à Marrakech, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, du président de Special Olympics de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, l’Egyptien Aymane Abdelouahab, des représentants de divers départements gouvernementaux partenaires, des représentants des sponsors et partenaires, ainsi que des personnalités du monde du sport, notamment l’ancien joueur de l’équipe nationale de football, Abdelaziz Bouderbala, l’ancienne championne olympique, Nezha Bedouane, des figures de la scène sportive locale et des personnalités civiles et militaires, a été marquée par un défilé des équipes participantes représentant les associations et centres pédagogiques affiliés au SOM, outre la présentation des différentes disciplines et compétitions prévues.

Cette 11è édition, organisée tous les deux ans, connaît la participation d’environ 1.500 athlètes (hommes et femmes) et entraîneurs représentant plusieurs associations actives dans le domaine du sport des personnes et athlètes en situation de handicap mental.

A cette occasion, la conseillère de la présidente de Special Olympics Maroc, Nezha Bedouane, a souligné que depuis sa création par Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina, le SOM a connu une évolution remarquable de son système, notant qu’il s’agit d’une institution nationale qui s’occupe des enfants en situation de handicap mental.

Dans une déclaration à la MAP, elle a expliqué que ces enfants ont toujours fait preuve d’un grand sens de responsabilité et de prise de conscience quant à l’importance des activités sportives qu’ils pratiquent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

De son côté, M. Abdelouahab a souligné, dans une déclaration similaire, que le Royaume connaît un développement important dans tous les domaines sportifs, exprimant son admiration pour cette cérémonie d’ouverture exceptionnelle, qui a débuté au son de l’Hymne national et a été ponctuée par la présentation des associations participantes, de spectacles musicaux et artistiques offerts par le célèbre groupe “Fnair” et des bénévoles de différents pays africains.

Pour sa part, le directeur national de Special Olympics Maroc, Nassim Cherradi, a précisé que cette édition connaît la participation de plus de 44 associations venues des différentes régions du Royaume, qui prendront part aux compétitions dans 12 disciplines sportives, outre le programme “Healthy Athletes” et le programme scolaire visant à favoriser l’interaction et la rencontre entre les champions Special Olympics et des élèves des établissements d’enseignement.

A noter qu’en parallèle des compétitions, aura lieu l’événement “Healthy Athletes” qui se tiendra à l’hôpital Charifa de Marrakech. Il offrira des dépistages médicaux dans sept spécialités différentes, telles que l’ophtalmologie, la nutrition, l’ORL, la psychiatrie, les soins dentaires, la médecine générale et la kinésithérapie.

Au menu de cette édition figurent également une conférence “Health Messengers” visant le partage d’expériences des leaders sportifs, en sus du forum “Family Health” devant réunir les membres des familles des athlètes pour discuter des parcours de leurs enfants et de l’importance du sport dans leur éducation et leur épanouissement.

Le programme de cette édition comprendra également l’événement “Unified Champion Schools” visant à promouvoir l’inclusion scolaire.