Qualifications du Championnat du Maroc de saut d’obstacles (juniors) : Ahmed-Eyad Bazi remporte le Prix de la MAP

samedi, 24 décembre, 2022 à 15:13

Rabat – Le cavalier Ahmed-Eyad Bazi, montant Enrique, a remporté, vendredi, le Prix de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), comptant pour le deuxième tour qualificatif du Championnat du Maroc juniors de saut d’obstacles 2022, organisé au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida Dar Essalam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Bazi a bouclé le parcours en 73.53 avec 4 points de pénalité, devançant Saber Pereira, montant Vis Ta Vie, auteur de 77.36 et 4 points de pénalité et Jad Guerraoui, montant Empire, qui a réalisé 77.42 et 4 points de pénalité.

La quatrième position est revenue à Adam Delacre, montant Kennedy D’Hoyo, auteur de 77.86 et 4 points de pénalité, devant Mohamed El Ouasfi, montant Erasmus, qui a terminé cinquième en réalisant 72.33 et 8 points de pénalité.

Au terme de ce concours, les cinq premiers ont été récompensés.